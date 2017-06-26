Kahreden gerçek ortaya çıktı

Beyoğlu’nda, 20 yaşındaki Erdem Zil’in ölümüyle sonuçlanan çatışmada, arkadaşının tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Gözaltına alınan S.D, “Çatışmada kazayla vurmuş olabilirim” dediği bildirildi.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre Erdem Zil ve arkadaşları 11 Haziran 2017 günü, Kasımpaşa, Küçükpiyale Mahallesi, Kızılay Meydanı’nda saat 03.00 sıralarında sahur yapıyordu. İddiaya göre; otomobille meydana bir grup geldi. Grupla sahur yapanlar arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada Erdem Zil karnından, bir kişi de bacağından yaralandı. Otomobille gelen grup olay yerinden kaçarken, Erdem Zil Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, diğer yaralı da Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Erdem Zil yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POMPACILARLA KAVGA YAKALATTI

Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis geldi. Polis ekipleri inceleme yaparken, yakındaki bir akaryakıt istasyonunda şüpheli bazı kişilerin benzin alıp para ödemeden ayrılmak istemeleri nedeniyle, pompacılarla kavga ettikleri ihbarı yapıldı.

Polis ekipleri kısa sürede akaryakıt istasyonuna geldi. Polis, pompacılarla kavga eden bir kişiyi gözaltına aldı. Diğer iki kişi ise otomobille kaçtı. Yakalanan şahsın, çatışmada sırasında otomobilde bulunduğu belirlendi.

“KAZAYLA VURMUŞ OLABİLİRİM” DEDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı. Teknik inceleme ve görgü tanıklarının verdikleri ifadeler doğrultusunda, Erdem Zil’in ölümüne neden olan kurşunun olay sırasında yanında bulunan arkadaşı S.D’nin tabancasından çıktığı belirlendi.

Ekipler, S.D’yi gözaltına alırken, akaryakıt istasyonundan kaçan 2 kişi de yakalandı. S.D’nin emniyetteki ifadesinde, “Çatışma sırasında kazayla vurmuş olabilirim” dediği öne sürüldü. Zil’in içinde bulunduğu grubun, otomobildeki çatıştıkları kişileri, husumetli oldukları kişiler olduğunu zannedip çatıştıkları anlaşıldı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 4 kişi tutuklandı.