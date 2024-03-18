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Kahvede çocuk cinayeti

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Karabük'te bir kahvehanede çıkan kavgada 14 yaşındaki A.S. tarafından bıçakla ağır yaralanan 22 yaşındaki bir genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.00 sıralarında Safranbolu ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde bir kahvehanede meydana geldi. A.S. isimli çocuk ile R.H. karşılaştıkları kahvehanede bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede sırasında A.S., yanındaki bıçakla R.H.'ye saldırdı. Kahvehanedeki vatandaşların müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, R.H. aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Karabük'te bir kahvehanede çıkan kavgada 14 yaşındaki A.S. tarafından bıçakla ağır yaralanan 22 yaşındaki bir genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sağlık görevlisinin ilk müdahaleyi yaptığı R.H., ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. R.H., burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. R.H.'nin cenazesi Karabük Eğitim ve araştırma Hastanesi morguna götürüldü. A.S. ise olay yerine gelen polis ekibi tarafından Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturma sürüyor. (DHA)

DHA

Etiketler kahve kahvehane cinayet çocuk cinayeti
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