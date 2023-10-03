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Kahvehanede silahlı saldırı: 1 ölü

Kahvehanede silahlı saldırı: 1 ölü
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Bursa'da kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan 57 yaşındaki Ü.E., hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşları ile bir kahvehanede oturan Ü.E.'ye, kimliği belirsiz bir kişi tabancayla ateş etti. Göğsünden vurulan E., kanlar içinde kalırken saldırgan koşarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E., kurtarılamadı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 

DHA

Etiketler bursa kahvehane silahlı saldırı
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