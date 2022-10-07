Kan donduran vahşet! 2 aylık bebeği katlettiler
Gaziantep'te bir evde 2 aylık bebek bıçakla öldürülmüş halde, annesi ise yanında baygın bulundu.
Edinilen bilgiye göre, yurttaşların ihbarı üzerine polis, Şahinbey ilçesi Yeşilevler Mahallesi 16 Nolu Cadde'de bulunan eve geldi.
Evde 2 aylık erkek bebek bıçaklanmış halde ölü bulundu.
Bebeğin baygın bulunan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen annesi hastaneye kaldırılırken, polis olay yerinde inceleme yapıyor.
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