Kanlar içinde balkondan atlayıp yardım istedi

Aksaray'da, tartıştığı eşi Bahtiyar B. (22) tarafından boğazından bıçaklanan ve kanlar içinde kalan Aysel B. (19), tek katlı evlerinin balkonundan atlayıp, komşularından yardım istedi. Aysel B., hastaneye kaldırılırken, Bahtiyar B. de gözaltına alındı.

Olay, saat 09.30 sıralarında, Hürriyet Mahallesi 4676 Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi. Gece vardiyasında çalıştığı iş yerinden eve gelen Bahtiyar B., bilinmeyen nedenle eşi Aysel B. ile tartıştı. Bahtiyar B., tartışma sırasında mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla eşine saldırıp, boğazından bıçakladı.

Boğazına aldığı 2 bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan Aysel B., balkondan atlayıp, yandaki komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekibi, Aysel B.'yi ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bu sırada Aysel B., panik içinde sağlık görevlilerine, ''Bana ne olacak?'' diye sordu. Sağlık görevlileri de durumunun iyi olduğunu belirterek, ''Korkma. Çok iyisin. Sana bir şey olmayacak'' dedi.

Aysel B., hastanede tedaviye alınırken, Bahtiyar B. de polis ekiplerince gözaltına alındı.