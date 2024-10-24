  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kanlı TUSAŞ saldırısı şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Kanlı TUSAŞ saldırısı şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Kanlı TUSAŞ saldırısı şehitlerimizin kimlikleri belli oldu
Güncelleme:

Başkent Ankara'da TUSAŞ'a düzenlenen hain saldırıda şehit sayısı 5'e yükselirken, şehitlerimizin kimlikleri de belli oldu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik saldırıda yaşamını yitirenlerin kimlikleri belli oldu.

Buna göre, saldırıda, TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan yaşamını yitirdi.

Saldırıda yaralanan 22 kişi ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Saldırıda yaşamını yitiren Zahide Güçlü'nün, eşinin gönderdiği çiçeği almak üzere yerleşkenin girişine gittiği, bu sırada saldırının gerçekleştiği öğrenildi.

Bu arada saldırganların Kahramankazan ilçe merkezinde Arslan Taksi Durağı'na bağlı bir araca bindikten sonra Murat Arslan'ı katledip, cesedini aracın bagajına sakladığı belirtildi.

Etiketler tusaş saldırı terör hain saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
FETÖ elebaşısını bu çukura gömecekler FETÖ elebaşısını bu çukura gömecekler Hafta sonu planınızı değiştirin: Hava sıcaklıkları artıyor! Hafta sonu planınızı değiştirin: Hava sıcaklıkları artıyor! Hainler kalbimize saldırdı: Şehit sayısı 5'e yükseldi! Hainler kalbimize saldırdı: Şehit sayısı 5'e yükseldi! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri iptal edildi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri iptal edildi Şehit taksicinin cansız bedeni bagajdan çıktı Şehit taksicinin cansız bedeni bagajdan çıktı Cübbeli Ahmet, Bahçeli'nin Öcalan çağrısına Yazıcıoğlu ile yanıt verdi Cübbeli Ahmet, Bahçeli'nin Öcalan çağrısına Yazıcıoğlu ile yanıt verdi Antalya'da Starbucks'a molotoflu saldırı Antalya'da Starbucks'a molotoflu saldırı TBMM'de İYİ Partililerin eleştirdiği Bahçeli'yi, DEM Partililer savundu! TBMM'de İYİ Partililerin eleştirdiği Bahçeli'yi, DEM Partililer savundu! İstanbul'da gece kulübüne köle fantezili sapkın partiye baskın İstanbul'da gece kulübüne köle fantezili sapkın partiye baskın Yenileme, paket, ücret, aidat... Yeni yasa Meclis'ten geçti! Yenileme, paket, ücret, aidat... Yeni yasa Meclis'ten geçti!
TUSAŞ'a saldıran teröristlerin saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı TUSAŞ'a saldıran teröristlerin saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı Çalışma hayatını değiştirecek teklif Meclis'te Çalışma hayatını değiştirecek teklif Meclis'te