Kanlı TUSAŞ saldırısı şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Başkent Ankara'da TUSAŞ'a düzenlenen hain saldırıda şehit sayısı 5'e yükselirken, şehitlerimizin kimlikleri de belli oldu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik saldırıda yaşamını yitirenlerin kimlikleri belli oldu.

Buna göre, saldırıda, TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan yaşamını yitirdi.

Saldırıda yaralanan 22 kişi ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Saldırıda yaşamını yitiren Zahide Güçlü'nün, eşinin gönderdiği çiçeği almak üzere yerleşkenin girişine gittiği, bu sırada saldırının gerçekleştiği öğrenildi.

Bu arada saldırganların Kahramankazan ilçe merkezinde Arslan Taksi Durağı'na bağlı bir araca bindikten sonra Murat Arslan'ı katledip, cesedini aracın bagajına sakladığı belirtildi.