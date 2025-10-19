  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Karın ağrısıyla hastaneye giden 16 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı, bebek hayatını kaybetti!

Karın ağrısıyla hastaneye giden 16 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı, bebek hayatını kaybetti

Karın ağrısıyla hastaneye giden 16 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı, bebek hayatını kaybetti
Güncelleme:

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 16 yaşındaki kız karın ağrısıyla başvurduğu hastanede hamile olduğu ortaya çıkınca ameliyata alındı. Bebeğin anne karnında hayatını kaybettiği belirlendi.

İlçede yaşayan 16 yaşındaki B.T., şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Çaycuma Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

Ancak yapılan kontrollerde B.T.’nin hamile olduğu ve doğum sancısı çektiği belirlendi.

Acil olarak ameliyata alınan kızın bebeğinin anne karnında hayatını kaybettiği tespit edildi.

Doğumun ardından hastane ekipleri B.T.’nin sağlık durumunu kontrol altına aldı.

Hastane yönetimi, yaşananlar üzerine durumu jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hastaneye gelerek inceleme başlattı.

B.T.'nin ifadesi alınırken, Cumhuriyet Savcılığı da olaya ilişkin soruşturma başlattı.

İHA

text-ad
Etiketler Çocuk kız çocuğu doğum karın ağrısı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mide bulandıran bir ihanet... Komşusu ihbar etti; 2 çocuğunun babası akrabası çıktı! Mide bulandıran bir ihanet... Komşusu ihbar etti; 2 çocuğunun babası akrabası çıktı! 50'sine merdiven dayamışken, dönüşü muhteşem oldu... 50'sine merdiven dayamışken, dönüşü muhteşem oldu... Vedat Milor ''bu 2 şeyi içen kızla beraber olmam'' dedi ortalık karıştı Vedat Milor ''bu 2 şeyi içen kızla beraber olmam'' dedi ortalık karıştı Eski gelinini öldüren zanlının cinayet sonrası yaptığı ''pes'' dedirtti! Eski gelinini öldüren zanlının cinayet sonrası yaptığı ''pes'' dedirtti! Uyuşturucu soruşturmasında test veren Birce Akalay'dan dikkat çeken karar Uyuşturucu soruşturmasında test veren Birce Akalay'dan dikkat çeken karar Türkiye'nin dört bir yanından alıcılar bu ilçede buluşuyor: Türkiye'nin ''ticari araç'' merkezi! Türkiye'nin dört bir yanından alıcılar bu ilçede buluşuyor: Türkiye'nin ''ticari araç'' merkezi! Türkiye donarken turizm başkentimiz soluğu denizde aldı Türkiye donarken turizm başkentimiz soluğu denizde aldı Şehit Mehmetçik için ''ceset'' diyen DEM'li vekil özür diledi! Şehit Mehmetçik için ''ceset'' diyen DEM'li vekil özür diledi! Cumhurbaşkanlığı'ndan muhalefeti ayağa kaldıracak açıklama! Cumhurbaşkanlığı'ndan muhalefeti ayağa kaldıracak açıklama! Kırgın Çiçekler'in güzel Defnesi yıllar sonra yeni mesleğiyle herkesi şaşırttı Kırgın Çiçekler'in güzel Defnesi yıllar sonra yeni mesleğiyle herkesi şaşırttı
Yağışlar geldi, gitmek bilmiyor! Yeni haftanın hava durumu raporu açıklandı! Yağışlar geldi, gitmek bilmiyor! Yeni haftanın hava durumu raporu açıklandı! 14 yaşındaki çocuk, 16 yaşındaki arkadaşını öldürdü 14 yaşındaki çocuk, 16 yaşındaki arkadaşını öldürdü Asrın felaketi sonrası mağaraya sığınan depremzede aile mağaralarına veda etmek zorunda kaldı Asrın felaketi sonrası mağaraya sığınan depremzede aile mağaralarına veda etmek zorunda kaldı Özel'den ''İmamoğlu'nun aday olamaması ihtimali için çok konuşulacak açıklama Özel'den ''İmamoğlu'nun aday olamaması ihtimali için çok konuşulacak açıklama Vatandaşın konut tercihi değişti: İşte en çok tercih edilen evlerin ortak özelliği Vatandaşın konut tercihi değişti: İşte en çok tercih edilen evlerin ortak özelliği Beşiktaş yenildi, Nihat Kahveci Sergen Yalçın'ı topa tuttu Beşiktaş yenildi, Nihat Kahveci Sergen Yalçın'ı topa tuttu Öğretmene okulda veliden demirle saldırı kamerada: Öğretmenin kavası yarıldı! Öğretmene okulda veliden demirle saldırı kamerada: Öğretmenin kavası yarıldı! Ben Leman dizisinin son bölümüne damga vuran sahne: İç çamaşarına kadar soyunup havuza atladı Ben Leman dizisinin son bölümüne damga vuran sahne: İç çamaşarına kadar soyunup havuza atladı Eşsiz lezzetiyle biliniyordu... İmalathaneye mide bulandıran baskın! Eşsiz lezzetiyle biliniyordu... İmalathaneye mide bulandıran baskın!