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Katil zanlılarını kırmızı örtü yakalattı

Katil zanlılarını kırmızı örtü yakalattı

Adana'da kullanılmayan bir evin bahçesinde başından vurularak öldürülmüş halde bulunan kişiyi öldürdüğü öne sürülen 5 şüpheliye, öldürülen şahsın üzerindeki kırmızı örtüden ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, 24 Ağustos günü öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, kullanılmayan bir evin bahçesinde ceset görüp, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, cesedin başından tek kurşunla vurulduğunu ve üzerinin kırmızı bir örtüyle kapatıldığını belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan erkeğe ait ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay yerinde yapılan araştırmada ise tabancaya rastlanmadı. Otopsinin ardından cesedin, Ali Haydar S.’ye (32) ait olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.’nin bağlantı kurduğu kişiler üzerinde araştırma yaptı. Cinayet dedektifleri, S.’nin ölmeden önce görüştüğü Ahmet Ç.’nin (19), aynı mahalledeki evine baskın yaptı. Adreste yapılan aramada S.’ninn cesedinin üzerine örtülen kırmızı örtünün aynısından bulundu. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Ç.’nin, Ahmet Ç. (20) ve Mürsel C.’nin (36) olay günü cinayet mahallinde görüldüklerini, sonrasında ise Yusuf G.’nin (27) evine gittiklerini belirledi.

Operasyon için harekete geçen ekipler, Yusuf G.’nin aynı mahalledeki evine baskın yaptı. Operasyonda, 4 şüpheli ile birlikte Mercan C. (36) gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden Yusuf G., “Olaydan önceki gece evimde kaldılar. Olay günü ise Ali Haydar’ı vurduktan sonra ellerinde silahla tekrar bana geldiler. Silahı da ben sakladım” dedi. Bu bilgiler üzerine çapraz sorguya alınan şüphelilerden Ç., Ç. ve C. birbirlerini suçladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Ç., Ahmet Ç. ile Mürsel C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Yusuf G. ile Mercan C. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İHA

Etiketler adana ceset cinayet
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