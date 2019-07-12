Katil zanlısının evine molotoflu saldırı !

Bursa’da gündüz saatlerinde birlikte oturduğu arkadaşını silahla vurarak öldüren katil zanlısının evine molotoflu saldırıda bulunuldu. İtfaiye ekipleri yanan evi söndürürken, polis olayın faillerinin peşine düştü.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gündüz saatlerinde bir kafeteryada beraber oturduğu arkadaşı Sinan Özkan’la borç meselesi yüzünden tartışan Ömer Dokuz, tartışmanın büyümesi ve Özkan’ın kendisine kafa atmasıyla sinirlerine hakim olamayarak belindeki silahla Özkan’a ateş etti. Karın boşluğundan yaralanan Özkan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, arkadaşı Dokuz ise cinayet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

EVİNE SALDIRDILAR

Olayın ardından cinayet zanlısı Ömer Dokuz’un Şirinevler Mahallesi'ndeki evine saat 22.00 sularında kimliği belirsiz kişiler tarafından molotof atıldı. Şahısların olay yerine benzin bidonuyla geldikleri ve burada hazırladıkları molotof kokteylleriyle Dokuz’un evine saldırdıkları öğrenildi. Saldırıdan sonra evde yangın çıkarken, o esnada kimsenin evde olmaması ise olası bir facianın önüne geçti. Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından, polis ekipleri incelemelerde bulunurken, polis şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.