Kavga seslerine koştu, feci şekilde can verdi

Aksaray'da evinin önünden gelen sesleri duyarak dışarıya çıkan Ayhan Ş. (21), kavgaya karışan kişinin kaçmak için kullandığı minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Hacılar Harmanı Mahallesi 5871 Sokak'ta meydana geldi. Emre B. minibüsle, trafikte tartıştığı kimliği belirlenemeyen sürücüyü takip etti. Bir süre sonra B., durdurduğu sürücü ile tartışmaya başladı. Evinin önünde tartışanların sesini duyan tekstil işçisi Ayhan Ş. dışarı çıktı. Kavgaya karışan Emre B., kaçmak için minibüsüyle geri manevra yaptığı sırada Ayhan Ş.'ye çarptı. Yaralanan Ş., çağrılan ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ayhan Ş.'nin yaklaşık bir hafta önce nişanlandığı öğrenildi.

Emre B., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

DHA