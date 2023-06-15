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Kaybolan 12 yaşındaki çocuk kendini asmış halde bulundu

Kaybolan 12 yaşındaki çocuk kendini asmış halde bulundu
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Şanlıurfa'da 4 gündür kayıp olarak aranan 12 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu. Valilik'ten yapılan açıklamada, çocuğun intihar ettiği belirtildi.

Şanlıurfa'da kaybolan 12 yaşındaki A.D. ölü bulundu. Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte kayıp olarak aranan çocuğun cesedinin bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "İlimiz Eyyübiye ilçesi Beşat İncirli Mahallesi'nde A.D. adında bir çocuğumuz kendisini asmak suretiyle intihar etmiştir. Olayın vuku bulduğu andan itibaren kolluk kuvvetlerimiz olayın aydınlatılması için sahada tüm ekiplerimizle birlikte hassas şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ayrıca; olayın tüm detayları ile aydınlatılması için Valiliğimiz tarafından idari soruşturma, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından da adli soruşturma başlatılmıştır. Süreç hakkında adli işlemler, hassasiyetle yürütülmektedir. Çocuğumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

AA

Etiketler şanlıurfa kayıp çocuk intihar
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