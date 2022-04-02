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Kayıp olarak aranıyordu; göle uçan otomobilinde cesedi bulundu

Kayıp olarak aranıyordu; göle uçan otomobilinde cesedi bulundu

Bursa'da, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Alaettin E.'nin (67) göle uçtuğu belirlenen otomobilinde cesedi bulundu.

Mustafakemalpaşa ilçesi Orta Mahallesi'nde oturan Alaettin E., perşembe günü evden çıkıp arkadaşlarıyla buluştu. Arkadaşlarıyla bir süre zaman geçirdikten sonra yanlarından ayrılan E.'den bir daha haber alınamadı. Aile cuma günü durumu jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. Yapılan araştırmada Alaettin E.'in en son Behram Göleti yakınlarında görüldüğü tespit edildi. Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gölde ve çevresinde çalışma başlattı. Gölete doğru giden tekerlek izleri olduğunu saptayan jandarma, durumu Mudanya Jandarma Sahil Güvenlik ekiplerine iletti.

 Sabah saatlerinde göle giren dalgıçlar, E.'in aracını gölde buldu. Aracın içerisinde ise Alaettin E.’in cansız bedenine ulaşıldı. E.'in cesedini dalgıçlar çıkardı. Otomobil ise vinçle çıkarıldı.

Alaettin E.'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. 

Etiketler ceset otomobil kayıp
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