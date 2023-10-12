Kayıp üniversite öğrencisinden acı haber

Afyonkarahisar'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi genç, ormanda ölü bulundu. 22 yaşındaki gencin veda mektubu bıraktıktan sonra ortadan kaybolduğu öğrenilirken, intihar şüphesinin araştırdığı belirtildi.

Sultandağı ilçesinde oturan ve bir üniversitede Çocuk Psikolojisi Bölümü öğrencisi olduğu öğrenilen A.S., 9 Ekim'de evden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. A.S.'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası jandarma, polis ve AFAD ekiplerinin katılımıyla Sultandağı ve çevresinde A.S.'yi bulabilmek için çalışma başlatıldı.

Yapılan arama çalışmaları neticesinde dün saat 16.00 sıralarında ilçe kabristanı yakınlarındaki ormanda A.S.'nin cansız bedenine ulaşıldı. A.S.'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Sultandağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. A.S.nin sosyal medyada veda mektubu bıraktıktan sonra ortadan kaybolduğu öğrenilirken, intihar şüphesinin araştırıldığı belirtildi.

DHA