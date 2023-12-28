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Kayıp üniversiteli arazide ölü bulundu

Kayıp üniversiteli arazide ölü bulundu
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Çorum'da 1 haftadır kayıp olarak aranan 26 yaşındaki üniversite öğrencisinin cansız bedeni, arazide bulundu.

Çorum'un Alaca ilçesi Değirmenönü köyünde tarlaya çalışmak için giden köylüler, yerde hareketsiz yatan kişiyi görüp ihbarda bulundu.

Bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, yerdeki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarmanın incelemesinde, cesedin, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi S.S.C.'ye (26) ait olduğunu tespit etti.

Vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmayan C. için, 21 Aralık'ta ailesinin kayıp ihbarı yaptığı belirlendi.

S.S.C.'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA/İHA

Etiketler çorum kayıp üniversite öğrencisi
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