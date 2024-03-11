Kayıp üniversiteliden acı haber

Isparta'da 2 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi gencin, su kanalında cansız bedeni bulundu.

Akkent Mahallesi Dereboyu mevkisindeki su kanalında, dün saat 23.30 sıralarında motosiklet ile yanındaki cesedi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine ekipler, sevk edildi. İncelemede, cansız bedenin E.G.'ya (20) ait olduğu tespit edildi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Atabey Meslek Yüksekokulu öğrencisi E.G.'nin, Atabey Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kaldığı, bir süredir motokurye olarak çalıştığı ve motosiklet kazası sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca ailesinin 9 Mart'ta E. için kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA