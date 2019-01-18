Kediye işkence eden işadamı gözaltına alındı

Bahçelievler'de tekstilci işadamı Hakan G.'nin evindeki kediyi sopayla dövmesi polisi harekete geçirdi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınana Hakan G. sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Kocasinan'da tekstil işi yaptığı öğrenilen işadamı Hakan G. iddiaya göre, çağırdığında yanına gelmeyen kedilerine sinirlendi.

Çocuklarını odadan uzaklaştırarak kapıyı kapatan Hakan G., eline aldığı sopayla bir elinde tuttuğu kediyi defalarca dövdü. Acıyla inleyen kedi, bir ara dayaktan kurtulup pencereden kaçmaya çalıştı.

Hakan G., kapalı olan pencerenin önünde sıkıştırdığı kediyi burada da defalarca sopayla vurdu. Çocuklardan birinin odaya girmesiyle dayağa ara veren Hakan G., çocuğu dışarı çıkarıp kapıyı kapatarak kediyi tekrar sopayla dövmeyi sürdürdü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI



Tepki ve şikâyetler üzerine harekete geçen polis ekipleri Hakan G.'yi kaldığı adreste gözaltına aldı. Hakan G. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.





Vatandaşlar tarafından kaydedilen Hakan G.'nin gözaltına alındığı görüntülerde, Hakan G.'nin polislerle konuştuğu ve "Kendi arabamla gelebilir miyim" diye sorduğu görülüyor. Hakan G. Polis aracıyla emniyete götürülüyor.



Hakan G.'nin bir süre önce eşiyle boşandığı, 3 çocuklarının velayetinin annelerine verildiği öğrenildi. Tehdit ettiği gerekçesiyle eşi tarafından şikayet edilen Hakan G. hakkında uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı.