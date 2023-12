Kendilerini depremzede olarak tanıtıp kiraladıkları evlerde fuhuş yaptırdılar

Bursa'da kendilerini depremzede olarak tanıtıp kiraladıkları apart dairelerde kadınları fuhşa zorlayan 4 kişi gözaltına alındı.

Adana'dan Bursa'ya gelen İ.D. ve eşi N.D. ile bu kentte yaşayan H.A. ve A.T., kiraladıkları otel ve apart dairelerde 5 kadını zorla fuhşa sürükledi. İhbar üzerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 şüpheli takibe alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelileri yakaladı. İ. D. ve N. D.'nin ifadelerinde, otel ve apart daireleri, kendilerini depremzede olarak tanıtıp kiraladıklarını söyledikleri belirtildi.

​Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Kurtarılan 5 kadın ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

DHA