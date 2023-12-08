Kendilerini depremzede olarak tanıtıp kiraladıkları evlerde fuhuş yaptırdılar
Bursa'da kendilerini depremzede olarak tanıtıp kiraladıkları apart dairelerde kadınları fuhşa zorlayan 4 kişi gözaltına alındı.
Adana'dan Bursa'ya gelen İ.D. ve eşi N.D. ile bu kentte yaşayan H.A. ve A.T., kiraladıkları otel ve apart dairelerde 5 kadını zorla fuhşa sürükledi. İhbar üzerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 şüpheli takibe alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelileri yakaladı. İ. D. ve N. D.'nin ifadelerinde, otel ve apart daireleri, kendilerini depremzede olarak tanıtıp kiraladıklarını söyledikleri belirtildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Kurtarılan 5 kadın ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
DHA
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