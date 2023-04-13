Kendisini evlatlık veren babasını öldürmüştü, cezası belli oldu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kendisini evlatlık veren babasını para nedeniyle çıkan tartışmada öldüren sanık, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 22 Nisan'da Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde kullanılmayan kokoreç dükkanında meydana geldi. Dükkanda kalan Mehmet Fuat S.'nin (61) yanına, evlatlık verdiği oğlu Mehmet Ali Y. (24) para istemek için geldi. Baba ile oğul tartışmaya başlayınca, olay yerinde bulunan iş yeri sahibi Cemil G. dışarı çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Ali Y., babası S.'ın başına mermerle vurdu. Cemil G.'nin cep telefonunu da kıran Mehmet Ali Y., ayakkabılarını giymeden yalın ayak uzaklaştı.

Gürültüyü duyan esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri, Mehmet Fuat S.'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cemil G. ile çevredekilerin ifadelerine başvuran ekipler, kısa süre sonra Mehmet Ali Y.'ı yakaladı. Y.'ın, 1,03 promil alkollü olduğu belirlendi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen S., tutuklandı.

'OĞLUM ARADA ALKOL İÇİYORDU'

Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Y. ile avukatı katıldı. Duruşmada Mehmet Ali Y.'ın annesi Güler Şensoy da tanık olarak dinlendi. Mehmet Fuat S. ile 20-25 yıl beraber yaşadıklarını, kendisine nikah kıymadığını anlatan Şensoy, "2 çocuğumu da kendi nüfusuna almadı. Çocuklar okula gideceği sırada bize misafir olan aile, kendi nüfuslarına kaydetti. Olay öncesinde Cemil'in yanında kalmaya başladık. Mehmet Ali ile birlikte yaşıyorduk. Kalacak yerimiz yoktu. Oradan ayrıldım, işe girdim. Daha sonra oğlumu yanıma alacaktım. 3 gün sonra Mehmet Fuat'ın ölüm haberini aldım. Olayı görmedim. Mehmet Fuat, etil alkol içiyordu. Alkollü vaziyette geldiğinde ya bana ya oğluma küfrediyordu. Oğlum arada alkol içiyordu. Mehmet Fuat, ev yapımı alkol yapıp satıyordu. Oğluma da içiriyordu" dedi.

'HAKSIZ TAHRİK' İNDİRİMİ UYGULANDI

Sanık Y. ise bir kastı olmadığını belirterek, "Elimden çabayı gösterdim, ambulansı arattırdım. Alkollü olduğumdan dolayı yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanık Y. hakkında 'üst soydan yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis kararı verdi. 'Haksız tahrik' indirimi de uygulayan heyet, sanığın cezasını 20 yıla düşürüldü.

DHA