  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kız arkadaşına çarpan kişiyi uyardığı için bıçaklandı

Kız arkadaşına çarpan kişiyi uyardığı için bıçaklandı

Kız arkadaşına çarpan kişiyi uyardığı için bıçaklandı
Güncelleme:

İstanbul Avcılar'da bir genç birlikte yürüdüğü kız arkadaşına çarpan kişiyi uyaran genç başından bıçaklandı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Üniversite Mahallesi Zambak Sokak'ta meydana geldi. Bir genç lokantada yemek yedikten sonra kız arkadaşıyla dışarı çıktı. Bu sırada kaldırımda yürüyen ve alkollü olduğu iddia edilen kişi, erkek arkadaşıyla yürüyen kadına çarptı.

Gencin uyarıda bulunmasının ardından ikili arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında saldırgan, elindeki bıçakla gence saldırdı. Bıçaklı saldırıda başından yaralanan gence ilk müdahale kız arkadaşı ve çevredekiler tarafından yapıldı.

Başından bıçaklanan genç olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alkolllü olduğu iddia edilen saldırgan ise, yoldan geçen bir minibüse binerek kaçtı.Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Aynı sokakta iş yeri bulunan B.Ş., "Akşam 18.00 sıralarında bağırma sesleri üzerine dışarı çıktık. Üç yetişkin biri bayan ikisi erkek. Yanında kız arkadaşı olan kişi diğerine saldırıyor. Kesici bir aletle kafasına vuruyor. Ambulans ve polis geldi aldı gitti. Kendindeydi yaralanan kişi. Saldırgan ise kaçtı ondan sonrasını görmedik " diye konuştu.(DHA)

DHA

Etiketler avcılar kız arkadaşına çarptı bıçaklandı genç saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hava sıcaklıkları hızla düşecek; kar geliyor Hava sıcaklıkları hızla düşecek; kar geliyor Dudak uçuklatan asgari ücret talebi ortaya çıktı Dudak uçuklatan asgari ücret talebi ortaya çıktı Karadeniz'de doğalgazdan sonra petrol heyecanı Karadeniz'de doğalgazdan sonra petrol heyecanı Halil Umut Meler'in suçladığı Emre Belözoğlu'ndan ilk açıklama Halil Umut Meler'in suçladığı Emre Belözoğlu'ndan ilk açıklama Okulda hamile öğretmene veli dayağı kamerada Okulda hamile öğretmene veli dayağı kamerada Darphane'den 5 TL'lerdeki Atatürk görseli için şok iddia Darphane'den 5 TL'lerdeki Atatürk görseli için şok iddia İstanbul'un göbeğinde esnafı bıktıran çete çökertildi İstanbul'un göbeğinde esnafı bıktıran çete çökertildi Çin'deki deprem felaketinde can kaybı yükseliyor Çin'deki deprem felaketinde can kaybı yükseliyor 2023'ün ''vakit kaybı'' olan en kötü dizileri açıklandı 2023'ün ''vakit kaybı'' olan en kötü dizileri açıklandı Prof. Dr. Görür: ''Prof. Dr. Üşümezsoy bilim adamı değil'' Prof. Dr. Görür: ''Prof. Dr. Üşümezsoy bilim adamı değil''