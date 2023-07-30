Kız arkadaşını öldürüp, intihar girişiminde bulundu

Antalya'da sokak ortasında tartıştığı kız arkadaşını tabancayla başından vurarak öldüren zanlı, başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan zanlı, hastanede ameliyata alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6862 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta kız arkadaşı M.G. (25) ile karşılaşan B.C. (23), bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.C., yanında getirdiği tabancayla M.G.'in başına ateş etti. Yaya olarak kaçan B.C., 300 metre ilerideki 6864 Sokak'ta da aynı tabanca ile kendi başına ateş açtı. Tabanca seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri ağır yaralı M.G. ile B.C.'yi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. M.G. hayatını kaybetti, B.C. ise ameliyata alındı. Olay yeri inceleme ekipleri, iki olay yerinde çalışma gerçekleştirdi. B.C.'nin kendisini vurduğu yerde bulunan bir tabanca ve boş kovana el konuldu. Soruşturma başlatıldı.

DHA