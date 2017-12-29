Kocaeli'de büyük yangın ! Alevler çevredeki binalara sıçradı

İzmit'te, bir kağıt deposunda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek firmanın diğer bölümleriyle yanındaki otomobil bayisinin servis bakım kısmına ve bir gıda ürünleri fabrikasına da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saattir müdahale ettiği yangın, kısmen kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre, İzmit sanayi mahallesi Özbaki Sokak’ta bulunan ambalaj fabrikasının depo kısmında sabah saatlerinde yangın çıktı. Fabrikanın depo kısmı biranda alevlere teslim oldu. Yangın kısa sürede büyüyerek yanında bulunan gıda deposuna ve otomotiv tesisine sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının hızla büyümesi nedeniyle çevre ilçe ve illerden takviye itfaiye araçları olay yerine gönderildi. 3 işyerine sıçrayan yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. İşçiler yangının rüzgar nedeniyle kopan elektrik tellerinden çıktığını iddia ettiler.