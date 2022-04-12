Kocasını tandırda yakan kadının cezası belli oldu

Isparta'da, boşandıktan sonra dini nikahla birlikte yaşamaya başladığı Ramazan Y.'yi tüfekle öldürdükten sonra tandırda yakan Emel G., ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Isparta'da eşini öldürdükten sonra tandırda yaktığı gerekçesiyle yargılanan Emel G.'e ömür boyu hapis cezası verildi.

Olay, 23 Ekim 2020'de, Senirkent ilçesi Akkeçili köyünde meydana geldi. 3 çocuk annesi Emel G.(42) ile boşandıktan sonra dini nikahla birlikte yaşamaya devam ettiği Ramazan Y.(45) arasında tartışma çıktı. Alkol nedeniyle başlayan kavgada G., Y.'yi av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü ardından cesedini tandırda yaktı.

Cinayet, çiftin Antalya'da yaşayan en büyük oğlunun babasından haber alamaması ile köye gelince ortaya çıktı. İhbarla köye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, evin tandırında Ramazan Y.'nin yanmış cesedini buldu. Gözaltına alınan Emel G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Isparta 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18 Mart'ta görülen ikinci duruşmada mütalaasını veren savcı, Emel G.'nin 'kasten öldürme' suçunu işlediği ile ilgili yeterli delil bulunduğunu belirterek, sanık için ömür boyu hapis cezası istedi.

OĞLUNUN 5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcı, çiftin tutuksuz yargılanan oğulları Ö.Y.'nin (17) de cinayete iştirak ettiği ile ilgili bir delil olmadığını fakat olay sonrası suç delillerinin ortadan kaldırılmasına yardım ettiğini belirterek, 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Dava dosyasındaki eksikler nedeniyle ertelenen duruşma, son olarak 8 Nisan'da görüldü.

Isparta 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Emel G., tutuksuz yargılanan oğlu Ö.Y., sanık avukatları ve maktulün yakınları katıldı.

"BEN ÖLÜNCE SENDEN BİLECEKLER"

G., Y.'nin olay gecesi "İntihar edeceğim" sözlerinin ardından evdeki tüfeğin namlusunu kendisine doğrultup "Tetiği sen çek. Ölünce senden bilecekler. Hadi bas tetiğe" dediğini söyledi.

G., daha sonra da Y.'ın tetiğe elini koydurup tetiğin düşmesine ve tüfeğin patlamasına neden olduğunu anlattı. G., cesedi korktuğu için yok etmek isteğiyle tandırda yaktığını belirtti. Aynı davada 'suç delillerini yok etmeye yardımcı olmak' suçundan tutuksuz yargılanan çiftin çocukları Ö.Y. de annesine yardım etmediğini belirterek beraatini istedi.

KENDİSİNE ÖMÜR BOYU, OĞLUNA 3 AY 10 GÜN HAPİS

Mahkeme heyeti, Emel G.'yi kasten 'adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı, 'iyi hal' indirimi de uygulamadı. Tutuksuz yargılanan sanık Ö.Y.'ye ise 3 ay 10 gün hapis cezası verildi.

DHA