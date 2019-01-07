Sağlık Bakanlığı'ndan radikal karar ! Sağlık Raporu'nda sistem değişiyor
Sağlık Bakanlığı'ndan radikal karar ! Sağlık Raporu'nda sistem değişiyor
Tartışılan afişle ilgili Belediye Başkanı'ndan açıklama geldi
Tartışılan afişle ilgili Belediye Başkanı'ndan açıklama geldi
Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı
HDP'nin ittifak kararı sonrası Demirtaş'tan ilk açıklama
HDP'nin ittifak kararı sonrası Demirtaş'tan ilk açıklama
Türkiye'den Google hakkında soruşturma
Türkiye'den Google hakkında soruşturma
Metin Akpınar hakkında fezleke hazırlandı
Metin Akpınar hakkında fezleke hazırlandı
19 yıl hapsi istenen Eren Erdem için flaş karar !
19 yıl hapsi istenen Eren Erdem için flaş karar !
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne %47 zam
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne %47 zam
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 07 Ocak 2019 17:04

Kolunda kemer bağlı ceset bulundu

Antalya'da bir alanda kolunda kemer bağlı erkek cesedi bulundu.

Kolunda kemer bağlı ceset bulundu
A+ A-

Antalya’da kolunda kemer bağlı bir erkek cesedi bulundu.

Antalya Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi’ndeki boşluk bir alanda hareketsiz bir şahsın yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili araştırma başlatan polis, 30 yaşındaki Zinar B. olarak tespit ettiği şahsın cesedi üzerinde yaptığı çalışmada, kolunda pantolon kemerinin takılı olduğunu belirledi.

Bir süre önce Almanya’dan Antalya’ya geldiği belirtilen Zinar B’nin, cansız bedeni yapılan ilk incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morguna kaldırıldı. 

Öte yandan Zinar B.'nin sosyal medya hebasında, profil fotoğrafı olarak Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın fotoğrafını kullandığı görüldü.

 

 

İHA

erkek cesedi , ölüm , antalya
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM