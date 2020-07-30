Kolunu saklayarak vatandaşlardan para dilenen kişi yakalandı

Olay, saat 13.00 sıralarında, Menderes Bulvarı Bakırlı Kavşağı'nda meydana geldi. Bir kolunu giydiği ceketin içerisine saklayan, bu şekilde kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerinin yanına gidip para isteyen Yaşar A.'nın (45) oyununu, JASAT bozdu.

Uyuşturucu satmaktan ve hırsızlıktan sabıkası bulunan Yaşar A.'yı tanıyan JASAT ekipleri yakaladı. Şaşkınlık yaşayan Yaşar A., JASAT ekiplerinden özür dileyip bölgeden hızlı adımlarla uzaklaştı. Yaşar A.'nın dilencilik yaptığı o anlar ise ekiplerce yine görüntülendi.