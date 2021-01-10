Komşular sopalarla birbirine girdi: 6 yaralı

Meram ilçesi Karaman Caddesi'nde oturan sınıf öğretmeni Ahmet Dede, komşusu olan ve aynı zamanda apartmanın giriş katında pastane işleten Feyzullah Cengiz'in binanın ortak kullanım alanını çay bahçesi olarak kullanması üzerine CİMER ve bağlı belediyelere şikayette bulundu. Bunun üzerine iki komşu arasında husumet oluştu. 7 Ocak Perşembe günü akşam saatlerinde Feyzullah Cengiz'in kayınvalidesi Gülderen İçöz ile Ahmet Dede arasında şikayet konusundan çıkan tartışma, tarafların yakınlarının da katılması sonucu sopalı kavgaya dönüştü. Her iki taraftan 3'er kişi olmak üzere 6 kişi, aldıkları darbeler nedeniyle yaralandı. Kavga, polisin müdahalesiyle sona erdi.



Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Komşuların birbirlerinden şikayetçi olması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



İKİ TARAF DA BİRBİRİNİ SUÇLADI

Ahmet Dede, olay günü pastanenin önünden geçerken Cengiz'in kayınvalidesi Gülderen İçöz'ün kendisine hareket edip, saldırmasıyla kavganın başladığını iddia ederek, şunları söyledi:

''Ortak kullanım alanı olan yeri çay bahçesi olarak kullanıyordu. Bu durumdan rahatsız olduk. Ben de CİMER ve gerekli yerlere şikayet ettim. Aidat toplamaya gittiğimde şikayetimden sonra da beni tehdit etti. Perşembe günü akşam saatinde eşimle birlikte eve geldik. Oradan geçerken, o şahsın kayınvalidesi bana hareket etti. Bu arada şahsın eşi çıktı. Kayınvalidesi çöp kovasıyla bana vurmaya başladı. Ben kaçmaya başladım, yolun diğer tarafına geçtim. Bu arada grubun bir tarafı oğlumu dövüyordu. Sonra polis geldi ve olaya müdahale etti.''



'DARP RAPORU ALDIM'

Gülderen İçöz de Ahmet Dede'nin kendisine küfrettiğini öne sürdü. Olayı anlatan İçöz, "Ben 'Ahmet Bey, niye şikayet ediyorsun, ayıp değil mi?' dedim. 'Ben bunlara elimden geleni yapacağım' dedi. Sonra bana küfretti. Ben de ona vurdum. Oğlu da bana saldırdı. Yere yığıldım. Darp raporu aldım. 8 yıldır damadımla uğraşıyor. Daha önce de tehdit etti" diye konuştu.



'8 YILDIR BENİMLE UĞRAŞIYOR'

Kavga sırasında başka bir yerde olduğunu ve eşinin telefonla kavga çıktığını söylemesi üzerine iş yerine geldiğini anlatan Feyzullah Cengiz de şöyle konuştu:

"Eşim aradı ve 'Koş yetiş dükkana gel, burada kavga başladı.' dedi. Babam kendi aracıyla hemen gitti. Arkasından ben de kendi aracımla gittim. Ben iş yerine gittiğimde, benim kayınvalidem ve babam yerde yatıyordu. Çalışanım yaralıydı, kafasından kan akıyordu. Ahmet'i kovaladım. Orada kim kime vurdu bilmiyorum. Çünkü ben de tekme darbesi aldım. Aynı binada oturuyoruz. Daha önce de tehdit etmedim. Bu arkadaş benimle 8 yıldır uğraşıyor."