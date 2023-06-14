Komşuların gürültü kavgası kanlı bitti

Sivas'ta, gürültü nedeniyle çıkan tartışmada komşusu tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde İstiklal Mahallesi 39'uncu Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, H.H.A. (56) ile aynı binada oturan komşusu M.P. (26) arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda H.H.A., yanındaki bıçakla M.P.'yi karnından yaraladı. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen P., hayatını kaybetti. Şüpheli H.H.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA