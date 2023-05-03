Konya'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var
Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen kaza sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti.
İbrahim B. idaresindeki hafif ticari araç, Fevzi Paşa Mahallesi Sekizli Yaylası yolunda karşı yönden gelen Ergün Ata yönetimindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücü Ergün A. ile otomobildeki Hatice A., Naciye Ö. , Bekir Ö. ve ticari araçta bulunan sürücünün dedesi İbrahim B.'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücü İbrahim B. ile Hayriye Ata, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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