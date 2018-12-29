Konya'da korkunç yangın: 4 çocuk öldü

Konya'nın Karatay ilçesinde, Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangında, dumandan etkilenen yaşları 4 ila 11 arasında değişen 4 kardeş, yaşamını yitirdi. Çocuklarını kurtarmaya çalışırken dumandan etkilenen annenin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.



Yangın, merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Şehri Ayin Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatı katındaki dairede saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, baba Hüseyin El Abdullah işe gittikten sonra anne Fatima El Abdullah, 4 çocuğunu evde bırakıp yiyecek almak için çıktı. Kısa sürede geri dönen anne, evden dumanlar yükseldiğini görünce komşularından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken çevre sakinleri içeri girip, Rim El Abdullah (11), Velid El Abdullah (10), Hasan El Abdullah (5) ve Muhammed El Abdullah'ı (4) dışarı çıkardı. 4'ü de yoğun dumandan etkilenen ve birinde yanıklar olan kardeşler, ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Durumları ağır olan 4 kardeş bütün müdahalelere karşını yaşamını yitirdi. Çocuklarını kurtarmaya çalışırken dumandan etkilenen anne Fatima El Abdullah'ın durumunun iyi olduğu belirtilirken, kardeşlerden Velid El Abdullah'ın engelli olduğu öğrenildi



İtfaiye ekipleri, yaptıkları araştırmada yangının sobadan çıktığını belirledi.

4 ÇOCUKTAN GERİYE AYAKKABILARI KALDI

Konya'nın Karatay ilçesinde çıkan yangında, yaşamını yitiren, yaşları 4 ile 11 arasında değişen 4 kardeşten geriye ayakkabıları kaldı. Yangın çıkan dairenin girişinde bulunan çocuklara ait ayakkabılar, görenlerin yüreklerini burktu.





'ANNE YEMEK ALMAYA GİTMİŞ'

Aynı binada oturan Fadime Kestek, çocukların evden çıkarılırken durumlarının kötü olduğunu söyledi. Kestek, "Sabah ilacımı almak için kalktım. Bir bağrışma vardı. Sesler çatı katından geliyordu. Adam eşini dövüyor zannettim. Sonra komşular geldi, yukarıda yangın var siz de yanacaksınız aşağıya inin dediler. Çocukları aşağıya inerken gördüm. Kötüydüler. Komşumuzun bir tanesi çocuğu içerden alıp üzerine su döktü. Annesi yemek almak için aşevine gitmiş babası da işe gitmiş. Çocukların biri engelliydi. Suriye'de olmuş. 4 çocuk da öldü. Annesi sobayı yakıp öyle gitmiş. Yangın da sobadan çıkmış" dedi.





'KAPIYII KIRIP ÇOCUKLARI ÇIKARMIŞLAR'

Ailenin yakını olan Suriyeli Muhammed Elez ise, "Babası işe, annesi de yemek almaya gitmiş. Çocuklar o sırada yatıyormuş. Anneleri sobayı yakıp gitmiş. Evden dumanlar çıkmış. Kapıyı kırıp çocukları dışarı çıkarmışlar. Çocuklar çok az nefes alıyormuş. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Orada da hayatını kaybetmişler " diye konuştu.



OTOPSİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan hayatını kaybeden 4 kardeşin cansız bedenleri otopsi işlemleri için Konya Numune Hastanesi'ne getirildi. Cmhuriyet Savcısı tarafından yapılan otopsi işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Ailenin yakınlari ise hem evin önüne, hem de hastaneye akın etti.