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  4. 30 Kasım 2020 21:23

Konya'da su kuyusuna düşen kadın böyle kurtarıldı

Konya'nın Halkapınar ilçesinde, 12 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen bir kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Konya'da su kuyusuna düşen kadın böyle kurtarıldı
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Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinin bahçe temizliğini yapan Mehibe Türkmen, üstüne bastığı kapağın kırılması sonucu 12 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.

Türkmen'in çığlıklarını duyan yakınları, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

 
Olay yerine gelen Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından merdivenle kuyuya inerek yaralı kadını çıkardı.

Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

itfaiye , kurtarma
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