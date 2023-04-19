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  4. Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca... Sonu faciayla bitti

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca... Sonu faciayla bitti

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Kahramanmaraş'ta köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç, karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı. Feci kazada 4 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş- Kayseri Yolu Göksun ilçesi Doğankonak Mahallesi sınırında meydana gelen kazada Göksun'dan Kayseri istikametine doğru seyir halinde olan Seyfullah K.'nın kullandığı otomobilin önüne köpek çıktı. Sürücü K., köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı.

Savrulan otomobil, karşı şeride geçerek İsa Y. idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpışarak takla attı. Diğer otomobil ise adeta kağıt gibi ezildi. Can pazarının yaşandığı kazada, sürücülerden İsa Y. ile Gülistan, Ali Asaf ve Zahir Can G. olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü Seyfullah, Selim ve Yusuf K. ile Kenan G. ise feci kazadan yaralı olarak kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri yapılarak hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri de otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

İHA

Etiketler kahramanmaraş köpek kaza
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