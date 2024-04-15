Köpek dövüştürenlere ceza yağdı
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde köpek dövüştüren şahıslara yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilere 214 bin 302 lira ceza kesildi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz’ın Turgutbey köyünde köpek dövüşü yaptırılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda, köpek dövüştürdükleri belirlenen 34 kişi yakalandı.
Köpek dövüşü ile ilgisi bulunan şahıslara toplam 214 bin 302 lira para cezası yazıldı, ele geçirilen 6 köpek Lüleburgaz Belediyesi hayvan barınağına teslim edilerek, 10 araç ise jandarma ekipleri ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.
İHA
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