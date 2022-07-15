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Korkunç olay: Seyir halindeyken saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Korkunç olay: Seyir halindeyken saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, Cihan B. (25), otomobille seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Kale Mahallesi'nde meydana geldi. 63 XXX 009 plakalı otomobili ile ilçe merkezine ilerleyen Cihan B.'ın, aracına yanına yaklaşan başka bir araçtan tabancayla peş peşe ateş açıldı. Saldırının ardından şüpheli ya da şüpheliler araçlarıyla kaçarken, silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan ve ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cihan B., doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis görgü tanıklarının ifadesine başvurup, çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Bir işyerine ait güvenlik kamerasının B.'ın otomobilinin yanına gelen bir araçtan ateş açılması ve sonrasında yaşanan paniği görüntülediği belirlendi.

Polis olayın ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor. 

 

 

Etiketler ölüm şanlıurfa saldırı
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