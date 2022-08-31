Köy meydanında vahşet! Baba ile oğlunu öldürdü, geri dönüp cesetlerine ateş etti

Edirne'de bir kişi, husumetlisi olan adamı ve oğlunu köy meydanında tüfekle öldürdü. Kısa süre sonra olay yerine geri dönen zanlı, baba ile oğluna ikinci kez kurşun yağdırdı. Zanlı jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Büyükgerdelli köyünde yaşayan 59 yaşındaki Erol Y., aralarında husumet bulunan 45 yaşındaki baba Güray D. ve 18 yaşındaki oğlu Koray D.'yi köy meydanında görünce av tüfeğiyle ateş etti.

DÖNÜP İKİNCİ KEZ ATEŞ ETTİ

Baba ve oğul olay yerinde hayatını kaybederken, olayın şüphelisi Erol Y. olay yerinden uzaklaştı. Kısa süre sonra yine olay yerine gelen Y., can veren baba ve oğula ikinci kez kurşun yağdırdı.

DAHA ÖNCE BERABER ÇALIŞMIŞLAR

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri Y.'yi gözaltına aldı. Baba ve oğulun cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Köyde yaşayan Gürsel Ç., olayın şüphelisi ve ölen kişilerin daha önce beraber çalıştığını söyledi.

İHA