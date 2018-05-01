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  4. 01 Mayıs 2018 13:54

Küçük çocukların fotoğraflarını çekerken yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesindeki park ve okul önlerine giderek küçük yaştaki erkek çocukların fotoğraflarını çektiği iddia edilen ve kendisini gazeteci olarak tanıtan şüpheli, ailelerin şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Küçük çocukların fotoğraflarını çekerken yakalandı
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İddiaya göre kendisini gazeteci olarak tanıtan N.Ç. önceki gün bir parkta oynayan çocukların fotoğraflarını çekti. Parkın karşısındaki evinde balkondan çocuğunu izleyen bir anne ise olayı görerek parka gitti ve şüpheli N.Ç.'ye "Neden çocuklarımızın fotoğrafını çekiyorsun?" diyerek tepki gösterdi. Gazeteci olduğunu ileri süren şahıs ve N.Ç. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre N.Ç., polis çağıracağını söyleyen kadının elinden kurtulmak için darp etmek istedi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ise durumu polise bildirdi. Ancak bu sırada N.Ç. olay yerinden hızla uzaklaştı. Arbede sırasında elinden yaralanan anne hastanede tedaviye alındı. Yaralı kadın 10 gün iş göremez raporu aldıktan sonra şikayetçi oldu. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Bunun üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün saat 15.00 sıralarında Cikcilli Mahallesi Hacıbaba Mezarlığı civarında yürüyen N.Ç.’yi gözaltına aldı. Saray Karakolundaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin daha önce de aynı suçlardan gözaltına alındığı belirtildi.

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