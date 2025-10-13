Kuran kursunda zincirleme istismarda imamın cezası belli oldu

Diyarbakır’da yatılı kaldığı kuran kursunda 4 erkek çocuğa istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan şüpheli 39 yıl hapisle cezalandırıldı.

Diyarbakır’ın Çermik İlçesinde bulunan bir yatılı kuran kursunda misafir olarak kalan imam hatip A.Ü.’nün (40) buradaki erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu belirlenince İlçe Müftülüğü adli makamlara ihbarda bulundu.

Sözcü gazetesinden Özgür Cebe'nin haberine göre Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da “Zincirleme şekilde 12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” suçlarından dava açtı.

Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan sapık imam çocukların kendisine iftira ettiğini belirterek, “Bir şebeke çocukları bana karşı kullanıp iftirada bulunuyor. Ben oradaki öğrencilere pratik olarak ders tekniklerini anlatmak için geçici kalıyordum” dedi.

İstismar mağduru S.A isimli çocuk, “Kursa geldikten sonra hafta sonu bizi markete götürüp ‘Ne istiyorsanız alın’ dedi. Geri döndüğümüzde uzun süre yanağımdan ve dudağımdan beni öptü. Sonrasında arka özel bölgeme dokundu. Yarı uyanık haldeyken bunları yapıyordu. Birkaç kez bana seslendi. Korkudan ses çıkarmayınca tekrar yanak ve dudaklarımdan öptü. Özel bölgeme dokunurken sertlik hissettim” dedi.

Mağdur S.A ise, sapık imamın ders verirken masanın altından 3 dakika kadar bacaklarına elbiseleri üzerinden okşar şekilde dokunulduğunu, sandalyede otururken ayağa kalktığı sırada imamın ön özel bölgesiyle kendisinin arka özel bölgesine dokunduğunu söyledi.

Çocuklardan H.A da imamın elini omzuna attığını, ardından göğsüne dokunduğunu, bazı günlerde sabah namazını kıldırırken kendisini yataktan kucağına alıp indirdiğini, bu dokunuşlarının kötü niyetli olduğunu anlattı.

Çocuk İzleme Merkezince tutulan raporda, çocukların ifadelerinin tutarlı, anlama ve kavrama yeteneğine sahip olduğu ifade edildi.

Dinlenen 3 tanık sanığın çocukları dudaklarından öptüğünü, özel bölgelerine dokunduğunu, çocukların lavaboya gitme bahanesiyle odadan çıkmak istemelerine izin vermediğini belirttiler.

Mahkeme sapık imamın, “Zincirleme biçimde cebir kullanarak cinsel saikle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçunu işlediğini belirtti.

Mahkeme, sanığın her ne kadar yatılı kuran kursunda resmi olarak görevli olmasa da, eğitici-öğretici görevi üstlenerek öğrencilere ders verdiğini, dersten kalmaları ya da geçmeleri hususunda tasarrufta bulunma yetkisine haiz olduğu için “Eğitici-öğretici” sıfatının bulunduğu kabulüyle suçun nitelikli hal kapsamında kaldığına dikkat çekti. Mahkeme sanığı her çocuğa karşı istismar suçundan ayrı ayrı olmak üzere toplam 39 yıl 3 ay hapisle cezalandırıp hükmen tutukluluk halinin devamına karar verdi.

