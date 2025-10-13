  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kuran kursunda zincirleme istismarda imamın cezası belli oldu!

Kuran kursunda zincirleme istismarda imamın cezası belli oldu

Kuran kursunda zincirleme istismarda imamın cezası belli oldu
Güncelleme:

Diyarbakır’da yatılı kaldığı kuran kursunda 4 erkek çocuğa istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan şüpheli 39 yıl hapisle cezalandırıldı.

Diyarbakır’ın Çermik İlçesinde bulunan bir yatılı kuran kursunda misafir olarak kalan imam hatip A.Ü.’nün (40) buradaki erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu belirlenince İlçe Müftülüğü adli makamlara ihbarda bulundu.

Sözcü gazetesinden Özgür Cebe'nin haberine göre  Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da “Zincirleme şekilde 12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” suçlarından dava açtı.

Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan sapık imam çocukların kendisine iftira ettiğini belirterek, “Bir şebeke çocukları bana karşı kullanıp iftirada bulunuyor. Ben oradaki öğrencilere pratik olarak ders tekniklerini anlatmak için geçici kalıyordum” dedi.

İstismar mağduru S.A isimli çocuk, “Kursa geldikten sonra hafta sonu bizi markete götürüp ‘Ne istiyorsanız alın’ dedi. Geri döndüğümüzde uzun süre yanağımdan ve dudağımdan beni öptü. Sonrasında arka özel bölgeme dokundu. Yarı uyanık haldeyken bunları yapıyordu. Birkaç kez bana seslendi. Korkudan ses çıkarmayınca tekrar yanak ve dudaklarımdan öptü. Özel bölgeme dokunurken sertlik hissettim” dedi.

Mağdur S.A ise, sapık imamın ders verirken masanın altından 3 dakika kadar bacaklarına elbiseleri üzerinden okşar şekilde dokunulduğunu, sandalyede otururken ayağa kalktığı sırada imamın ön özel bölgesiyle kendisinin arka özel bölgesine dokunduğunu söyledi.

Çocuklardan H.A da imamın elini omzuna attığını, ardından göğsüne dokunduğunu, bazı günlerde sabah namazını kıldırırken kendisini yataktan kucağına alıp indirdiğini, bu dokunuşlarının kötü niyetli olduğunu anlattı.

Çocuk İzleme Merkezince tutulan raporda, çocukların ifadelerinin tutarlı, anlama ve kavrama yeteneğine sahip olduğu ifade edildi.

Dinlenen 3 tanık sanığın çocukları dudaklarından öptüğünü, özel bölgelerine dokunduğunu, çocukların lavaboya gitme bahanesiyle odadan çıkmak istemelerine izin vermediğini belirttiler.

Mahkeme sapık imamın, “Zincirleme biçimde cebir kullanarak cinsel saikle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçunu işlediğini belirtti.

Mahkeme, sanığın her ne kadar yatılı kuran kursunda resmi olarak görevli olmasa da, eğitici-öğretici görevi üstlenerek öğrencilere ders verdiğini, dersten kalmaları ya da geçmeleri hususunda tasarrufta bulunma yetkisine haiz olduğu için “Eğitici-öğretici” sıfatının bulunduğu kabulüyle suçun nitelikli hal kapsamında kaldığına dikkat çekti. Mahkeme sanığı her çocuğa karşı istismar suçundan ayrı ayrı olmak üzere toplam 39 yıl 3 ay hapisle cezalandırıp hükmen tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sözcü

text-ad
Etiketler yatılı kuran kursu kur'an kursu yatılı erkek çocuğu erkek Çocuk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sergen Yalçın'ın aracında görüntülenen güzel voleybolcudan dikkat çeken paylaşım Sergen Yalçın'ın aracında görüntülenen güzel voleybolcudan dikkat çeken paylaşım Trump'ın kararı piyasaları yaktı: Altının tepkisi çok sert oldu! Trump'ın kararı piyasaları yaktı: Altının tepkisi çok sert oldu! Yılların yaşlandıramadığı 64 yaşındaki güzel oyuncu güzellik sırrını açıkladı Yılların yaşlandıramadığı 64 yaşındaki güzel oyuncu güzellik sırrını açıkladı Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elendi, Oktay Kaynarca'nın bakışları her şeyi özetledi Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elendi, Oktay Kaynarca'nın bakışları her şeyi özetledi Kış hızlı geldi: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor! İşte yeni haftanın hava durumu... Kış hızlı geldi: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor! İşte yeni haftanın hava durumu... Yakıtına, türüne, vitesine göre işte ikinci elde en çok ilan verilen otomobil marka ve modelleri Yakıtına, türüne, vitesine göre işte ikinci elde en çok ilan verilen otomobil marka ve modelleri Sular 3 kilometre birden çekildi; Van Gölü'nün şekli değişti! Sular 3 kilometre birden çekildi; Van Gölü'nün şekli değişti! Huysuz Virjin'in 15 milyon TL'lik mirası için vasiyeti gerçekleşti Huysuz Virjin'in 15 milyon TL'lik mirası için vasiyeti gerçekleşti Vatandaş nereye yatırım yapacağını şaşırırken Mahfi Eğilmez yatırımdaki güvenli limanları açıkladı Vatandaş nereye yatırım yapacağını şaşırırken Mahfi Eğilmez yatırımdaki güvenli limanları açıkladı İki otobüs firması arasında şehirler arası husumette kan aktı! İki otobüs firması arasında şehirler arası husumette kan aktı!
İşte onbinlerce Filistinli'nin geri döndüğü Gazze'nin yürekleri parçalayan son hali! İşte onbinlerce Filistinli'nin geri döndüğü Gazze'nin yürekleri parçalayan son hali! İstanbul'da ağızlıksız pitbull dehşeti kamerada: Sahibine saldırdı, mahalle karıştı! İstanbul'da ağızlıksız pitbull dehşeti kamerada: Sahibine saldırdı, mahalle karıştı! Esnafın canına ''tak'' etti! ''Devletimiz bu işe artık el atsın!'' Esnafın canına ''tak'' etti! ''Devletimiz bu işe artık el atsın!'' Küçük yatırımların bir bileni Mert Başaran'dan altın yatırımı için ezber bozan açıklama Küçük yatırımların bir bileni Mert Başaran'dan altın yatırımı için ezber bozan açıklama AK Partili Özlem Zengin'in canlı yayındaki zor anları tartışma konusu oldu AK Partili Özlem Zengin'in canlı yayındaki zor anları tartışma konusu oldu Maaşlara yüzde 25 hacize de zam geldi: Artık maaşın yüzde 60’ına haciz gelebilir! Maaşlara yüzde 25 hacize de zam geldi: Artık maaşın yüzde 60’ına haciz gelebilir! Bakanlık'tan Mehmet Şimşek iddiasına jet yalanlama! Bakanlık'tan Mehmet Şimşek iddiasına jet yalanlama! Yabancıların konut hücumu sürüyor: Bu ilimizde her 6 konuttan 1'ini yabancılara satıldı! Yabancıların konut hücumu sürüyor: Bu ilimizde her 6 konuttan 1'ini yabancılara satıldı! 25 ilde dev operasyon: Gayrimenkul ve soğuk cüzdanlara da el konuldu 25 ilde dev operasyon: Gayrimenkul ve soğuk cüzdanlara da el konuldu Wanda Nara'nın gizemli yeni sevgilisi sonunda ortaya çıktı! Wanda Nara'nın gizemli yeni sevgilisi sonunda ortaya çıktı!