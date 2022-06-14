Kuyuda aranan gençlerin telefon kayıtları ortaya çıktı

Denizli'de 5 gündür haber alınamayan iki gencin bulunması için dibi taş ve toprakla doldurularak kapatılmış su kuyusunda kazı çalışması yapılıyor. Öte yandan Hasan A.'nın kız arkadaşını aradığı, akrabası olan M.A.'nın adını söylediği ortaya çıktı.

Acıpayam ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki İsmail Y., 9 Haziran akşamı annesi Asuman Y.'ı telefonla arayarak harçlık istedi. 20 lira harçlık alarak babasına ait otomobille evden ayrılan İsmail Y., Serinhisar ilçesinde ikamet eden 17 yaşındaki Hasan A. ile buluştuktan sonra bir daha geri dönmedi. En son aradığında kendisine “Arabayı yıkıyorum baba” diyen oğlundan bir daha haber alamayan baba Adnan Y., jandarma karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu.

İki arkadaşın içerisinde bulunduğu ve PTS kayıtlarından Denizli yönüne gidip geri geldiği belirlenen otomobil, Serinhisar ilçesinin Yenice Mahallesi’ndeki ormanlık alanda terk edilmiş halde bulundu. Aracın yanında kan izlerine rastlanılan arma çalışmalarında, iki gencin telefonları da 200 metre ileride arazide parçalanmış halde bulundu. Kayıp iki gencin en son görüştükleri kişi olan Hasan A. ve 8 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma genişletildi.

Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda, bu sabahki arama çalışmalarına aracın terk edilmiş olarak bulunduğu bölgeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Serinhisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki su kuyusundan başlandı. Çapraz sorguya alınan 2 şüphelinin, cesetlerinin Develikuyusu mevkiindeki su kuyusuna atıldığını ifade etmesi üzerine bölgede geniş çaplı bir araştırma gerçekleştirildi.

İçerisine taş ve toprak atılarak dibi kapatıldığı belirlenen su kuyusunda, iş makineleriyle kazı çalışması başlatıldı. Su kuyusunda iş makineleriyle başlatılan dün sabah saat 08.00 sıralarında başlatılan çalışmalar, zaman zaman etkili olan yağışa rağmen 20 saattir devam ediyor. Yaklaşık 10 metrelik su kuyusunda Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde titizlikle yürütülen çalışmalara, gece saatlerinde yeni bir iş makinesinin daha katıldığı, çalışmaların yakın bir zamanda bitirilebileceği öğrenildi.

KIZ ARKADAŞINI ARAYIP İSİM VERMİŞ

Öte yandan, kayıp gençlerden Hasan A.'nin öldürülmeden saniyeler önce telefonunun arama düğmesine gizlice basıp kız arkadaşını aradığı, aynı zamanda akrabası olan M.A'nın adını söylediği ortaya çıktı. Şüphelilerden Mustafa A.'nın kayıp gençlerden Hasan A.'nin uzaktan akrabası olduğu ve 10 yıl önce işlediği cinayet nedeniyle girdiği cezaevinden bir süre önce çıktığı öğrenildi.

İHA