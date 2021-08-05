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Kuzenini öldürüp intihar etti

Kuzenini öldürüp intihar etti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tartıştığı amcasının oğlu İlhan A.'yı (38) tabancayla öldüren Çağlayan A. (38), başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Akalan Mahallesi'nde yaşandı. Birlikte alkol alan Çağlayan A. ile amcasının oğlu İlhan A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Çağlayan A., belinden çıkardığı tabancayla İlhan A.'yı göğsünden vurup, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde İlhan A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatan jandarma, kısa bir süre sonra Çağlayan A.'nın Mevlütler Mahallesi'nde cansız bedenine ulaştı. A.'nın amcasının oğlunu öldürdükten sonra, başına ateş ederek intihar ettiği belirlendi. İlhan ve Çağlayan A.'nın cenazeleri, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Etiketler denizli acıpayam kuzen cinayeti
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