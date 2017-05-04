Kuzenlerin kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi’nde, Atatürk Barajı'nda avlanan kuzenlerin kavgasında Kalaşnikof tüfekle vurulan 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye 35 kilometre uzaklıkta ve Atatürk Barajı kıyısında bulunan Taşağıl Mahallesi'nde meydana geldi.

Aynı mahallede oturan ve birbirleriyle kuzen olan Ayata ailelerinin fertleri arasında, evlerinin önünden geçen baraj gölüne balık tutmak için ağ atılması nedeniyle tartışma çıktı. Diğer aile bireylerinin de katıldığı tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen Kalaşnikof tüfekten çıkan kurşunlarla vurulan Turan Ayata, Faik Ayata, Yılmaz Ayata, İsmail Ayata ve Mehmet Ali Kazancı yaralandı.

Yaralılar, mahalle sakinlerinin ihbarıyla gelen sağlık görevleri tarafından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 30 yaşındaki Mehmet Ali Kazancı ile dayısı 50 yaşındaki Faik Ayata doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

2 kişinin cesetleri otopsi için morga konulurken, tedavileri süren diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma, olası bir kavgaya karşı güvenlik önlemi alırken, tüfeği ateşleyip 2 kişinin ölümüne yol açan kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

































