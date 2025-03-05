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Kuzey Marmara'da korkunç ölüm: Genç çift öldü, bebekleri yaralandı

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Kuzey Marmara Otoyolunda otomobilin gişelerdeki beton bariyerlere çarptığı kazada genç doktor anne ile eşi korkunç bir şekilde hayatını kaybederken, 5 günlük bebekleri de yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolunda otomobilin gişelerdeki beton bariyerlere çarptığı kazada Doktor Y.G. ve eşi S.G. (33) yaşamını yitirdi, 5 günlük kız bebekleri de ağır yaralandı. Y.G.’ün 5 gün önce İstanbul’da doğum yaptığı, eşi ve çocuğuyla birlikte Düzce’deki evlerine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolunun Akyazı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünden Düzce istikametine ilerleyen S.G. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu gişelerindeki beton bariyere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, ihbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sürücü S.G. kaza yerinde yaşamını yitirirken, eşi Y.G. ile 5 günlük bebekleri ağır yaralandı. Düzce Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalında görev yapan Doktor Y.G. de kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı. 5 günlük kız bebeklerinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Y.G.’ün, İstanbul’da 5 gün önce doğum yaptığı ve eşiyle birlikte Düzce’deki evlerine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA

Etiketler kuzey marmara kuzey marmara otoyolu trafik kazası kaza
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