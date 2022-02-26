Lise öğrencisi Yağmur 5 gündür aranıyor

Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen 17 yaşındaki Yağmur'u arama çalışmaları 5'inci güne girdi. Ancak genç kızın izine rastlanamadı.

İMKB Lisesi öğrencisi Yağmur Ö., 22 Şubat akşamı Sütlüce Mahallesi'ndeki köprüden Karasu Nehri'ne düştü. Ö.'ın suya düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Bitlis, Elazığ, Adıyaman ve Van emniyet müdürlüklerinde görevli 23 dalgıç polis de çalışmalara destek verdi. İHA ve dron ile nehir yüzeyi, iz takip köpekleriyle de kıyıda tarama yapıldı. Ancak şu ana kadar Yağmur’u izine rastlanmadı.

Çalışmalar, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Arama çalışmalarına destek vermek için Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Başkanlığı’na bağlı 23 kişilik sualtı arama kurtarma ekibi de bölgeye gönderildi.

DHA