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  4. Liseli kızların bıçaklı kavgası saniye saniye kamerada!

Liseli kızların bıçaklı kavgası saniye saniye kamerada!

Antalya'da iki kız öğrenci grubu arasında çıkan tekme, tokat ve bıçaklı kavga, kameralara yansıdı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Uncalı semtinde 2 farklı lisede okuyan kız öğrenciler, bir parkta önce tartıştı, sonra ise tekme- tokat kavga etti.

ERKEK ÖĞRENCİLER AYIRDI

Kız öğrencilerden birinin elindeki ekmek bıçağı, paniğe neden oldu. Görüntüyü çeken bir erkek öğrenci "Uncalı'da kavga var" diye bağırırken, başka bir öğrenci ise "Elinde Enis bıçak var. Bıçak, bıçak" diye çığlık atarak, erkek öğrencileri uyardı. Araya giren erkek öğrenci, kızın elindeki ekmek bıçağını güçlükle aldı. Görüntüyü çeken erkek öğrencinin, "Bıçağı verme abi polisi ara parmak izi alsınlar" sözleri, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Ekmek bıçağını almaya çalışan öğrenci ise elinden hafif şekilde yaralandı

Etiketler liseli kızlar kavga kavga bıçaklı kavga
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