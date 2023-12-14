Liselilerin yan bakma kavgası cinayetle bitti
Şanlıurfa'da lise öğrencileri arasında ''yan bakma'' meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki M.K. hayatını kaybetti, Y.K ise yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Okul çıkışı lise öğrencileri arasında 'yan baktın' tartışması çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.K. ile Y.K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kalbinden bıçaklanan K., kurtarılamadı. Y.K.’nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
DHA
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