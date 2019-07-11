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  4. 11 Temmuz 2019 10:09

Lüks barda bekçi dehşeti ! ''Çav Bella'' çalınca ateş açtılar

İstanbul Beşiktaş'ta eğlenmek için bara giden 2 gece bekçisi, ''Çav Bella'' şarkısı çalınmasına sinirlenince havaya ateş açtı. Gözaltına alınan 2 bekçi, soruşturma kapsamında açığa alındı.

Lüks barda bekçi dehşeti ! ''Çav Bella'' çalınca ateş açtılar
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İstanbul Beşiktaş'ta eğlenmek için lüks bir bara giden 2 gece bekçisi , "Çav Bella" şarkısının çalınmasından rahatsız olunca,tabancalarını çıkartarak birer el ateş etti. Barda büyük bir korkuya neden olan bekçiler gözaltına alındı.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan gece bekçileri M.Ö.A ve T.K., yanlarına arkadaşları M.C.'yi de alarak geçtiğimiz pazar akşamı Bebek sahilindeki lüks bir bara gitti. Barda ilerleyen saatlerde Çav Bella şarkısı çalmaya başladı.

BEYLİK TABANCALARIYLA ATEŞ ETTİLER
Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, şarkının çalınmasından rahatsızlık duyan ve öfkelenen bekçiler bar yetkilisi A.C. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında 2 bekçi, beylik tabancalarını çıkartarak birer el ateş etti. Barda büyük bir korkuya neden olan bekçiler ve arkadaşları gözaltına alındı. Bekçiler ve arkadaşları M.C., haklarında yapılan adli işlemin ardından serbest bırakıldı. Ancak bekçiler, haklarında başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı.

beşiktaş , çav bella , lüks bar
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