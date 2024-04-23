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Lunaparkta feci kaza

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Ankara'nın Sincan ilçesinde çalıştığı lunaparkta kafasına 'Adrenalin' isimli oyuncak çarpan 16 yaşındaki bir genç ağır yaralandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Sincan ilçesi Yunus Emre Mahallesi’ndeki Harikalar Diyarı Parkı’nda yer alan lunaparkta meydana geldi. Lunaparkta çalışan 16 yaşındaki Mustafa A.’nın kafasına 'Adrenalin' isimli oyuncak çarptı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde çalıştığı lunaparkta kafasına 'Adrenalin' isimli oyuncak çarpan 16 yaşındaki bir genç ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mustafa A. Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde çalıştığı lunaparkta kafasına 'Adrenalin' isimli oyuncak çarpan 16 yaşındaki bir genç ağır yaralandı.

Nöroloji Bölümü'nde yoğun bakıma alınan Mustafa A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde çalıştığı lunaparkta kafasına 'Adrenalin' isimli oyuncak çarpan 16 yaşındaki bir genç ağır yaralandı.

O OYUNCAK HİZMET VERMEYE DEVAM ETTİ

Mustafa A.'nın yaralandığı kaza sonrası lunaparkta bulunan 'Adrenalin' isimli oyuncak bugün de hizmet vermeye devam ederken polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

DHA

Etiketler lunapark kaza Çocuk bir çocuk yaralandı
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