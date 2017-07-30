Maçka Parkı'nda ortalık karıştı ! ''Bu kıyafetle gezemezsin''

Maçka Parkı'nda akşam saatlerinde görgü tanıklarının ifadesine göre, özel güvelik görevlileri parkta oturan kadınları parktan çıkarmak istedi.

Olaya ilişkin görüntüleri sosyal medyaya aktaran bir kullanıcı, özel güvenlik görevlisinin kadınlara "Bu kıyafetle parkta dolaşmana izin vermiyorum, göğüslerini açamazsın" dedikten sonra polis çağırdı.

Olay yerine gelen polis ve özel güvenlik görevlileri parktakilerin tepkisi ile karşılaştı. Sosyal medyada hızla yayılan videoda parka gelen polisin özel güvenlikler alarak olay yerinden uzaklaştığı, tepkisini dile getiren bir genç kızın ise “şikayetçi olacağım” dediği görülüyor.