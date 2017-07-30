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  4. 30 Temmuz 2017 13:54

Maçka Parkı'nda ortalık karıştı ! ''Bu kıyafetle gezemezsin''

İstanbul Şişli'deki Maçka Parkı'nda özel güvenlik görevlisinin bir kadının kıyafetine müdahele etmek istemesi ortalığı karıştırdı.

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Maçka Parkı'nda akşam saatlerinde görgü tanıklarının ifadesine göre, özel güvelik görevlileri parkta oturan kadınları parktan çıkarmak istedi.

Olaya ilişkin görüntüleri sosyal medyaya aktaran bir kullanıcı, özel güvenlik görevlisinin kadınlara "Bu kıyafetle parkta dolaşmana izin vermiyorum, göğüslerini açamazsın" dedikten sonra polis çağırdı.

Olay yerine gelen polis ve özel güvenlik görevlileri parktakilerin tepkisi ile karşılaştı. Sosyal medyada hızla yayılan videoda parka gelen polisin özel güvenlikler alarak olay yerinden uzaklaştığı, tepkisini dile getiren bir genç kızın ise “şikayetçi olacağım” dediği görülüyor.

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