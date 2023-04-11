Malatya'da ağır hasarlı bina yerle bir oldu
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı 5 katlı bir bina kendiliğinden çöktü.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı 5 katlı bir bina kendiliğinden yıkıldı.
Şehit Selahattin Şener Sokak'taki 5 katlı binanın çökmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Ekipler, binanın enkazında kimsenin olmadığını tespit etti. Enkaz bölgesinde güvenlik önlemi alındı.
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