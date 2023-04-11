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Malatya'da ağır hasarlı bina yerle bir oldu

Malatya'da ağır hasarlı bina yerle bir oldu
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı 5 katlı bir bina kendiliğinden çöktü.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı 5 katlı bir bina kendiliğinden yıkıldı.

Şehit Selahattin Şener Sokak'taki 5 katlı binanın çökmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Ekipler, binanın enkazında kimsenin olmadığını tespit etti. Enkaz bölgesinde güvenlik önlemi alındı.

 

Etiketler malatya ağır hasarlı ağır hasarlı bina çökme
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