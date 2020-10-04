Manzara izlemek isteyen çift, mahsur kaldı

Timuçin Sarı, otomobil kiraladıktan sonra yanına kız arkadaşını alarak geçen hafta öğle saatlerinde Beylikdüzü'ndeki Gürpınar sahilini gören Dalyan Caddesi yakınlarındaki toprak bir tepede park edip birlikte manzarayı seyretmeye başladı.

Bu saatlerde İstanbul'un önemli bölümünü etkileyen yağışlı havanın etkisi ile otomobilin bulunduğu toprak alan balçığa döndü. Timuçin Sarı, otomobilini bir türlü çamurda hareket ettiremeyince araç bölgede mahsur kaldı.

Sarı, denizi gören tepenin kenarından hareket ettirilemeyen otomobilin kurtarılması için polis ve itfaiyeden yardım istedi. Bu sırada tesadüfen yoldan geçen Off- road araçlarının sürücülerinden yardım isteyen Sarı, otomobilin uçuruma yuvarlanabileceği için olumsuz yanıt aldı. Gelen itfaiye ekibi de, otomobilin tepeden kayma riski bulunduğu için çifte yardımcı olamayacaklarını bildirdi.

Yağmurun etkisi ile balçığa dönen tepede yaklaşık 4 saat süreyle otomobili kurtarmaya çalışan çift, balçıkta yürüyerek bölgeden ayrılmaya karar verirken, birlikte selfie çektirdi. Timuçin Sarı "Geldiğimizde her yer kuruydu. Otomobilde uyuya kaldık. Birden yağmur bastırdı. Yağmurun sesine uyandık. Otomobili çalıştırdım, sağa sola-hareket ettirdim. Sonra otomobil kayarak askıda kaldı. İtfaiye ve polis buraya giremedi. Off-roadçı arkadaşlarında çabaları boşa gitti onlar da sonuç alamadı. Defalarca aradığım İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yardım çağrımıza red yanıtı verdi" dedi.