Markette hırsızlık yaparken yakalanan kadından şoke eden sözler

İstanbul Güngören'de bir zincir marketin şubesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen iki kadın, çalışanlara yakalanınca ortalık karıştı. Kadınlardan bir kaçarken diğer kadın, ''Çalıyorum. Benim ekmeğim kusura bakma, benim raporum var, ne yapabilirler bana. Kendimi de öldürürüm, buradakileri de öldürürüm'' dedi.

Posta Caddesi'nde bulunan bir zincir markete 12 Kasım Cumartesi akşam saatlerinde gelen 2 kadın içeride biraz gezdikten sonra iddiaya göre ellerine aldıkları ürünleri çantalarına ve yanlarındaki poşetlere doldurdu.

KADINLARDAN BİRİ İÇERİDE KISTIRILDI

Market çalışanları tarafından fark edilen kadınlar kaçmak istedi. Bir kadın kaçmaya çalıştığı sırada marketin kapısına sıkıştı. Çığlık atan kadın, sıkıştığı yerden kurtularak kaçtı. Diğer kadın ise market çalışanları tarafından içeride tutuldu. Çalışanlar durumu hemen polise haber verdi.

"ÇALIYORUM, BENİM EKMEĞİM KUSURA BAKMA"

Marketin içinde tutulan kadın ise bağırarak çalışanlara, "Çalıyorum. Benim ekmeğim kusura bakma. Benim raporum var, ne yapabilirler bana. Polis beni almıyor. Alıp götürse bırakacak" dedi.

"İNŞALLAH BU BEBEK ÖLÜR"

Aynı anlarda telefonda biriyle de konuşan kadın şüphelinin karnını göstererek, Ben buradaki insanları öldüreceğim, kendimi de öldürteceğim. Ben neler yapacağım, görsünler. İnşallah bu bebek ölür" dediği duyuldu.

O ANLAR KAMERADA

Hırsılık şüphelisi gözaltına alındı. Yaşananlar ise marketteki diğer müşteriler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA