Marmara'da deprem! İstanbul, Bursa ve Yalova sallandı

Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Yalova ile birlikte İstanbul ve Bursa'da da hissedildi.

Son dönemde sismik hareketliliğin arttığı ve peş peşe irili ufaklı depremlerin meydana geldiği Marmara Bölgesi bugün sabah saatlerinde bir kez daha sarsıldı.

Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Yalova ile birlikte İstanbul ve Bursa'da da hissedildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD depremin Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 9,71 km derinlikte meydana geldiğini belirtirken, Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,5 ve derinliğini 4,1 km olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son zamanlarda sismik hareketliliğin arttığı Marmara Bölgesi'nde Bursa'nın Mudanya ve Gemlik Körfezi bölgelerinde önceki gün de peş peşe bir dizi deprem meydana geldiğini açıklamış bu sarsıntılar gözlerin Bursa'dan geçtiği tespit edilen yeni fay hattına çevrilmesine neden olmuştu.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...