Marmaray'da yine intihar vakası
İstanbul'da Marmaray Yenikapı istasyonunda bir kişi trenin önüne atladığı belirtiliyor.
Marmaray Yenikapı istasyonunda intihar girişimi yaşandığı bildirildi.
Olayın ardından Marmaray'dan yapılan duyuruda “Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir intihar girişimi nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır” denildi.
İntihar girişiminde bulunduğu belirtilen ve kimliği belirsiz kişinin sağlık durumu henüz bilinmiyor.
Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir intihar girişimi nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır.— Marmaray (@Marmaraytcdd) May 15, 2023
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